Basket, Coppa Italia: Brescia è la prima semifinalista

GERMANI BRESCIA-BERTRAM DERTHONA 86-79

Dopo i brividi arriva l'apoteosi: Ivanovic (20) e Burnell (17) trascinano la Germani Brescia alle semifinali di Coppa Italia, con la Leonessa che sconfigge 86-79 la Bertram Derthona. Il match dell'Inalpi Arena ci fa assistere a un avvio da incubo per Della Valle e compagni, che subiscono subito un parziale di 13-3. Brescia però sa reagire e, nonostante un Bilan sottotono e Ndour condizionato da un problema alla caviglia, sorpassa sul 24-21 dopo il primo quarto. Il secondo periodo è quello dell'allungo bresciano, con Ivanovic decisivo: è 42-33 a metà gara. Il match però è tutt'altro che finito e, nonostante le triple di Della Valle, Brescia si fa riavvicinare: Kuhse e compagni non sbagliano dalla distanza, 62-60 e il margine è solo di due punti. Nasce così un ultimo quarto ad altissima tensione, nel quale si riaccende Vital e la Bertram sorpassa sul 73-70. Burnell pareggia dalla distanza e hanno inizio due minuti fatti di sorpassi e controsorpassi. Nell'arco di pochi secondi i tortonesi passano dal +2 al -4: merito della tripla di Ivanovic, che consegna la vittoria a Poeta. Il resto lo fa Jason Burnell, con la stoppata su Gorham e i liberi del definitivo allungo. Vince 86-79 Brescia, che passa in semifinale. La testa di serie numero uno aspetta ora la sua rivale.