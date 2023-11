Basket: Bologna per consolidare la vetta, Milano non può sbagliare

SERIE A

Il 9° turno del campionato di basket sta per cominciare dopo una lunga settimana di impegni europei

Il più classico dei testa-coda è quello che si gioca a Bologna nella 9ª giornata di campionato. La Virtus Segafredo, da settimana scorsa in vetta solitaria, ospita una Happy Casa Brindisi che ha bisogno del primo successo in Serie A di basket per cambiare ritmo. Chi invece ha cambiato ritmo è l'EA7 Emporio Armani Milano, che ora deve confermarsi in casa contro l'Estra Pistoia. Una sfida da non sbagliare per l’Olimpia, da godersela per Nicola Brienza e i suoi ragazzi.

"È un bellissimo traguardo - ammette il tecnico dei toscani. Per confrontarci con i campioni d’Italia e nel mio caso con un maestro come Messina. Andiamo a goderci il Forum, andiamo a goderci Milano cercando di fare il nostro meglio possibile, sapendo della difficoltà massimale della partita".

Gevi Napoli-Vanoli Cremona è sfida tra due delle squadre migliori per numeri offensivi. La UNAHOTELS Reggio Emilia affronta l'Umana Reyer Venezia con l’obiettivo aggancio in classifica a quota 12 punti. Poi uno dei tanti derby lombardi, con Brescia che ospita una Openjobmetis Varese aggrappata a due dei suoi uomini migliori, Hanlan e Moretti: "Giocano ad alti ritmi - spiega Alessandro Magro, coach della Germani - tirano tantissimo da tre punti, verranno qua e cercheranno di imporre la loro pallacanestro fatta di nuove idee, nuovi concetti, di numeri. E quindi dovremo essere in grado di squadra di imporre il nostro gioco e provare a limitare la loro corsa e le loro bocche da fuoco".

Per uscire dalla crisi, il Banco di Sardegna Sassari ha scelto il ritiro. Contro la Givova Scafati la vittoria è fondamentale per allontanare lo spettro retrocessione e dimenticare l’ultimo KO contro Pistoia. Anche la Carpegna Prosciutto Pesaro deve ritrovarsi. In casa affronta Treviso, sul fondo della classifica con zero vittorie ma due innesti dal mercato: Robinson e Olisevicius: "C’era bisogno di cambiare qualcosa perché i risultati sono molto inferiori alle aspettative - ammette Frank Vitucci, tecnico della NutriBullet. Qualsiasi avversario per noi conta poco, nel senso che dobbiamo veramente alzare il nostro livello qualitativo e di consistenza nei momenti cruciali della partita". Una spettacolare 9ª giornata del campionato italiano di basket si chiude quindi con la complicata trasferta della Dolomiti Energia Trentino contro la Bertram Derthona Tortona.