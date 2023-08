BASKET

La giovane star Nba ha spiegato il "no" alla maglia azzurra: "È stato un processo lungo, ma alla fine ho deciso che gli Usa sono il posto dove voglio stare"

Paolo Banchero è stato indeciso se vestire o meno la maglia dell'Italbasket, ma alla fine ha optato per restare fedele agli Usa, paese in cui è nato e cresciuto. Una decisione che la stella Nba ha spiegato così. "Rappresentare il tuo paese è qualcosa di più grande di te stesso. È stato un processo lungo scegliere fra Usa e Italia, ma alla fine ho deciso che è questo il posto dove voglio stare", ha detto al sito "The Athletic" dopo essere stato vicino a vestire l'azzurro.

"Penso che ci sia rispetto da entrambe le parti - ha ribadito la star degli Orlando Magic - ho mandato un messaggio alla Federazione ringraziandoli ed esprimendo quanto significasse quello che hanno fatto per me. Perciò penso che sia comunque finita bene".

