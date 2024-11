Basket, Serie A: Milano vince il derby a Cremona, rispondendo a Trento e Bologna

VANOLI BASKET CREMONA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 83-95

Reduce dall’importante successo in Eurolega sul difficile campo del Partizan Belgrado, l’EA7 Emporio Armani Milano si presenta al PalaRadi di Cremona per restare in scia di Trento e Bologna in campionato. Le Scarpette Rosse sono costrette a fare a meno ancora dell’infortunato Nebo, mentre Shields torna disponibile, ma deve essere gestito al meglio da coach Messina per non rischiare una ricaduta. Il quarto d’apertura vede alte percentuali al tiro per l’Olimpia, soprattutto da dietro l’arco con Brooks, Mirotic e Ricci: Cremona prova a reggere il colpo, ma Milano scappa velocemente sul +14 e poi chiude avanti 28-16 il primo parziale. Cavina chiede allora una reazione ai suoi ragazzi in avvio di secondo quarto e loro lo accontentano: la Vanoli si riporta sul -8 con la tripla di Davis. È però solo un’illusione. L’Armani capisce infatti di non poter togliere il piede dall’acceleratore e torna ad attaccare, arrivando a toccare anche il +18 con un gran canestro da tre punti di Ricci: all’intervallo lungo il tabellone recita 54-38 per l’EA7. Il secondo tempo si apre quindi con un buon parziale di 5-0 per Cremona, che poi si riporta addirittura sul -3 con la tripla di Willis, nel corso di un terzo quarto dominato dalla Vanoli: l’Olimpia sembra solo una lontana parente di quella vista nel primo tempo. Gli ultimi dieci minuti di partita iniziano allora con Milano avanti solo 70-67. Cremona sfrutta quindi il momento positivo e opera il sorpasso con Zampini (74-73), ma poi la classe di Mannion e la concretezza di Flaccadori ridanno fiato all’EA7: a tornare a brillare è però soprattutto Brooks, autore della sua miglior partita di sempre in Italia a livello realizzativo (31 punti). L’Olimpia si riporta in doppia cifra di vantaggio a due minuti dal termine e poi gestisce il finale, vincendo 95-83. Con questo successo, Milano sale a 12 punti e torna al terzo posto (insieme a Trapani e Brescia): l’EA7 si trova a -4 da Trento e -2 da Bologna. Penultima in classifica resta invece Cremona, ferma a quota 2 punti.