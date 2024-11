MESSINA: "SIAMO CONTENTI DI AVER BATTUTO CREMONA, HO VISTO CUORE E CARATTERE"

Il coach dell'Armani commenta la vittoria di Milano sul parquet di Cremona, oltre le assenze e le difficoltà del momento. "Siamo contenti di aver vinto contro una bella squadra, che gioca bene, è allenata bene e non molla mai. Hanno provato a difendere a zona nel primo quarto, ma abbiamo attaccato bene e li abbiamo costretti a cambiare. Il momento più difficile è stato ovviamente quello del terzo periodo in cui onestamente abbiamo difeso male. Credo che quello sia stato il momento di massima stanchezza. Nel quarto periodo abbiamo avuto cuore, siamo tornati a giocare bene sia in difesa che in attacco. Veniamo da una settimana molto impegnativa, abbiamo perso per infortunio Bolmaro, Dimitirjevic ha la febbre, quindi eravamo ancora in emergenza. Alla fine credo che sia stata una buona partita per larghi tratti, non solo per il carattere, ma anche per come ci siamo passati la palla in attacco"