Tramite il profilo personale su X, Valerio Antonini (presidente Trapani Shark) ha commentato la notizia, riportata in mattinata da La Prealpina, dell'offerta rifiutata da Danilo Gallinari: "Mai fatto alcuna offerta; perché la gente scrive queste falsità?!? Cui prodest? Se mai volessimo prendere un giocatore straordinario per il Basket Italiano come il Gallinari ci muoveremmo in maniera seria e diretta. Certo non passando per giornaletti di provincia".