Basket, Eurolega: Milano vola, con il Panathinaikos arriva l’ottava vittoria

Ottava vittoria in Eurolega per Milano, che in casa si impone 96-89 sul Panathinaikos. I greci partono meglio nel primo periodo, mettendo il muso avanti sul 26-21 grazie ad un ottimo Sloukas. Nel secondo quarto arriva il piccolo grande capolavoro dell’Armani: 33 punti segnati e solo 18 subiti, nel segno di uno straordinario Brooks. Per Armoni quattro triple consecutive nel giro di pochissimi minuti, una furia che gli permette di chiudere il primo tempo con 20 punti segnati e 6/9 da tre. I padroni di casa conducono 54-44 alla pausa lunga, e al rientro in campo le cose migliorano: Shields, LeDay e Booker trovano la via del canestro con continuità, per arrivare all’80-59 a seicento secondi dalla fine. Nel quarto finale Sloukas e Nunn sono gli ultimi a mollare tra le file degli ospiti (i biancoverdi rientrano fino al -7 a meno di un minuto dal termine), che però devono arrendersi sul 96-89 alla sirena. Ottavo successo per Milano, sesto ko per il Panathinaikos.