Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
EUROLEGA

Basket, Eurolega: Milano vola, con il Panathinaikos arriva l’ottava vittoria

L’Olimpia non sbaglia contro i greci, 96-89 nel segno di uno straordinario Brooks

11 Dic 2025 - 22:31
© X

© X

Nel quindicesimo turno di Eurolega di basket l’Olimpia Milano centra l’ottavo successo: tra le mura casalinghe dell’Unipol Forum i biancorossi stendono il Panathinaikos 96-89, facendo registrare il sesto ko della formazione greca. L’Armani prende il largo già a fine primo tempo (54-44), trascinata da un sontuoso Brooks: 26 punti totali di cui 20 nei primi due periodi, con un super 8/14 da tre punti. Agli ospiti non bastano i 19 di Sloukas.

Ottava vittoria in Eurolega per Milano, che in casa si impone 96-89 sul Panathinaikos. I greci partono meglio nel primo periodo, mettendo il muso avanti sul 26-21 grazie ad un ottimo Sloukas. Nel secondo quarto arriva il piccolo grande capolavoro dell’Armani: 33 punti segnati e solo 18 subiti, nel segno di uno straordinario Brooks. Per Armoni quattro triple consecutive nel giro di pochissimi minuti, una furia che gli permette di chiudere il primo tempo con 20 punti segnati e 6/9 da tre. I padroni di casa conducono 54-44 alla pausa lunga, e al rientro in campo le cose migliorano: Shields, LeDay e Booker trovano la via del canestro con continuità, per arrivare all’80-59 a seicento secondi dalla fine. Nel quarto finale Sloukas e Nunn sono gli ultimi a mollare tra le file degli ospiti (i biancoverdi rientrano fino al -7 a meno di un minuto dal termine), che però devono arrendersi sul 96-89 alla sirena. Ottavo successo per Milano, sesto ko per il Panathinaikos.

olimpia milano
eurolega

Ultimi video

02:07
Milano pensa in grande

Milano pensa in grande

01:04
Basket, sesta per Venezia

Basket, sesta per Venezia

01:29
Il Gallo dice stop

Il Gallo dice stop: "Basket, Kobe e famiglia"

01:30
Terremoto Olimpia Milano

Terremoto all'Olimpia Milano

01:07
Milano perde a Trieste

Milano perde a Trieste

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

01:03
Il weekend di basket

Il weekend di basket

01:33
Colpaccio Olimpia

Colpaccio Olimpia

01:02
Basket, la 7° giornata

Basket, la 7° giornata

01:07
Basket, la 5^ giornata

Basket, la 5^ giornata

01:15
L'Olimpia stende Parigi

L'Olimpia stende Parigi

01:00
Brescia comanda la "A"

Brescia comanda la "A"

00:28
Virtus-Pana 92-75

Virtus-Pana 92-75

01:29
MCH EUROLEGA, VIRTUS BATTE PANATHINAIKOS MCH

Grande Virtus in Eurolega: battuto anche il Panathinaikos

00:34
toppsnba

Topps porta la Nba al Lucca Comics & Games

02:07
Milano pensa in grande

Milano pensa in grande

I più visti di Basket

Il Gallo dice stop

Il Gallo dice stop: "Basket, Kobe e famiglia"

Bologna risponde a Brescia e la riaggancia in testa. Bene anche Varese

L'Olimpia Milano torna a vincere: Trento battuta al Forum. Napoli e Cantù ko

Polonara: "Portare la fiamma olimpica non è stato male come primo allenamento"

Danilo Gallinari, le immagini di una carriera al top

Addio a Mabel Bocchi: leggenda del basket femminile italiano

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico