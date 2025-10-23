Agguato al pullman di Pistoia, il Viminale prende provvedimenti: Daspo per ultrà e partite a porte chiuse

Basket è ancora sotto shock dopo l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket da parte di un gruppo di ultrà reatini, avvenuto al termine dell'incontro di Serie A2 tra Real Sebastiani Rieti e Pistoia Basket 2000. L'episodio, costato la vita all'autista Raffaele Marianella, ha scatenato una reazione immediata dalle autorità: in arrivo provvedimenti dal Viminale per garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive. L'Osservatorio delle manifestazioni sportive e il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms) hanno valutato misure stringenti, tra cui Daspo per ultrà e partite a porte chiuse.