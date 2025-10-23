Logo SportMediaset

Agguato al pullman di Pistoia, il Viminale prende provvedimenti: Daspo per ultrà e partite a porte chiuse

In arrivo misure severe dal Viminale dopo l'assalto al pullman Pistoia Basket a Rieti, che ha causato la morte dell'autista Raffaele Marianella

di Redazione
23 Ott 2025 - 09:30

Basket è ancora sotto shock dopo l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket da parte di un gruppo di ultrà reatini, avvenuto al termine dell'incontro di Serie A2 tra Real Sebastiani Rieti e Pistoia Basket 2000. L'episodio, costato la vita all'autista Raffaele Marianella, ha scatenato una reazione immediata dalle autorità: in arrivo provvedimenti dal Viminale per garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive. L'Osservatorio delle manifestazioni sportive e il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms) hanno valutato misure stringenti, tra cui Daspo per ultrà e partite a porte chiuse.

Provvedimenti dal Viminale: Daspo e misure per la sicurezza

Come ogni settimana, l'Osservatorio e il Casms si sono riuniti per analizzare gli episodi di violenza, inviando prescrizioni al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per la firma. Oltre al divieto di trasferta per tre mesi ai tifosi di Pisa ed Hellas Verona dopo gli scontri calcistici del weekend, il focus è su Rieti: il questore Pasquale Fiocco ha emesso Daspo (divieto di accesso agli impianti sportivi) per nove ultrà della Sebastiani Rieti coinvolti nell'assalto. Queste misure, valide per anni a seconda della gravità, mirano a isolare i responsabili e prevenire recidive.

Il ministro Piantedosi ha espresso "sgomento e rabbia", sottolineando la necessità di una "cultura del rispetto" contro comportamenti aggressivi che proliferano online e nelle curve. La premier Giorgia Meloni ha definito l'atto "inaccettabile e folle", auspicando giustizia rapida. Queste dichiarazioni riflettono un approccio zero tolerance alla violenza nel tifo, con ricerche in aumento per "Daspo ultrà Rieti" e "provvedimenti sicurezza basket".

Impatti sul basket: partite a porte chiuse e lutto nazionale

La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), in consiglio straordinario presieduto da Gianni Petrucci, ha disposto che le partite casalinghe della Real Sebastiani Rieti si giochino a porte chiuse fino al termine delle indagini giudiziarie. Petrucci ha tuonato: "Non sono tifosi, sono delinquenti. Va protetto chi ama lo sport, non chi lo distrugge". Annullata l'amichevole tra la Nazionale e Rieti, e sospesa per un giorno ogni attività del Pistoia Basket in segno di rispetto per la famiglia Marianella.

Inoltre, in tutti i campionati FIP si osserverà un minuto di silenzio e lutto al braccio per commemorare la vittima. La Sebastiani Rieti si costituirà parte civile contro gli ultrà, lamentando danni economici e d'immagine. 

