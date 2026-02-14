Tennis, Wta Doha: titolo a Muchova, in finale battuta Mboko

14 Feb 2026 - 18:25

Ne ha dovuti disputare 27 di main draw da '1000' prima di riuscire a conquistarne uno. Ma alla fine è arrivato il primo titolo pesante per Karolina Muchova, che ha messo la sua firma sul 'Qatar TotaleEnergies Open', primo WTA 1000 della stagione (montepremi 4.088.211 dollari) che si è concluso sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha. In finale la 29enne di Olomuc, n.19 del ranking e 14 del seeding, ha battuto per 64 75, in un'ora e 34 minuti di partita, la canadese Victoria Mboko, n.13 WTA e decima testa di serie, rimontando da 2-4 nel secondo set.

Ultimi video

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

03:47
DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

02:02
DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

06:18
DICH BUONFIGLIO CASA ITALIA 12/2 DICH

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

01:00
Le parole della mamma di Federica Brignone

Le parole della mamma di Federica Brignone

04:09
DICH MOSANER CONSTANTINI CASA ITALIA 10/2 DICH

Mosaner e Constantini: “Un bronzo che vale più dell’oro di quattro anni fa, ecco perché…”

01:03
SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

02:32
DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

03:22
DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

02:05
A Verona la Coppa Italia

A Verona la Coppa Italia

02:06
Superbowl ai Seahawks

Superbowl ai Seahawks

00:59
13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

I più visti di Altri Sport

DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

DICH SOFIA GOGGIA DICH

Sofia Goggia: "Punto a essere la miglior versione di me stessa"

DICH BUONFIGLIO CASA ITALIA 12/2 DICH

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:25
Tennis, Wta Doha: titolo a Muchova, in finale battuta Mboko
17:49
Rugby, il ct Quesada: "L'Italia ha fatto una grande partita a Dublino"
12:50
Tenni,  Sabalenka e Swiatek non saranno al WTA 1000 di Dubai
09:03
Tennis: ATP Buenos Aires, Darderi batte Martinez e vola in semifinale
09:00
Edgecombe guida il "Team Vince" alla vittoria nel torneo giovanile All-Star Game