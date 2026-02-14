Tennis, Wta Doha: titolo a Muchova, in finale battuta Mboko

Ne ha dovuti disputare 27 di main draw da '1000' prima di riuscire a conquistarne uno. Ma alla fine è arrivato il primo titolo pesante per Karolina Muchova, che ha messo la sua firma sul 'Qatar TotaleEnergies Open', primo WTA 1000 della stagione (montepremi 4.088.211 dollari) che si è concluso sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha. In finale la 29enne di Olomuc, n.19 del ranking e 14 del seeding, ha battuto per 64 75, in un'ora e 34 minuti di partita, la canadese Victoria Mboko, n.13 WTA e decima testa di serie, rimontando da 2-4 nel secondo set.