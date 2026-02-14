Tenni,  Sabalenka e Swiatek non saranno al WTA 1000 di Dubai

14 Feb 2026 - 12:50

Le numero 1 e 2 del mondo Aryna Sabalenka e Iga Swiatek non saranno nel tabellone del WTA 1000 di Dubai (15-21 febbraio), hanno annunciato gli organizzatori. "Purtroppo non mi sento al 100%", ha dichiarato la bielorussa in un comunicato pubblicato sul sito web del torneo. "Mi dispiace molto essere costretta a ritirarmi (...) e spero di tornare l'anno prossimo", ha aggiunto Sabalenka, che non gioca nel tour dalla sconfitta in finale agli Australian Open il 31 gennaio. Swiatek, battuta nei quarti del WTA 1000 di Doha giovedì scorso, ha citato "un cambio di programma" per giustificare il suo ritiro da Dubai. "Ci vediamo a Indian Wells" (4-15 marzo), il prossimo torneo WTA 1000 in calendario, ha continuato la giocatrice polacca. La testa di serie numero 1 a Dubai sarà quindi la numero 3 del mondo Elena Rybakina, vincitrice dell'Australian Open il 31 gennaio, il suo secondo titolo del Grande Slam.

