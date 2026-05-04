Playoff Nba: Detroit batte Orlando, in semifinale trova Cleveland

Detroit vince gara 7 e vola alle semifinali dei playoff Nba. I Pistons staccano il pass per Conference Est dopo aver battuto 116-94 Orlando, chiudendo la serie 4-3. Al quintetto della Florida non è bastato Paolo Banchero (38 punti), Detroit invece ha potuto contare su Cade Cunningham, miglior marcatore della sua squadra con 32 punti, e Tobias Harris (30). I Pistons in semifinale affronteranno Cleveland che si aggiudica gara sette eliminando Toronto: finisce 114-102 per i Cavaliers che chiudono la serie 4-3. A Trascinare Cleveland ci hanno pensato Donovan Mitchell (22 punti), James Harden (18) e Jarrett Allen che ha chiuso con 22 punti e 19 rimbalzi. Per i Raptors si chiude comunque una stagione positiva: "Abbiamo dato tutto quello che avevamo oggi, i ragazzi sono stati splendidi, abbiamo reso loro la vita difficile" le parole del tecnico dei canadesi, Darko Rajakovic.