Tennis, Sinner: "Roma? Non c'è motivo per non andare, ma ora voglio godermi il momento"

03 Mag 2026 - 21:44

"Penso che giocare in casa sia sempre qualcosa di molto speciale. Allo stesso tempo, ora voglio solo godermi questo momento. Non voglio pensare ai progetti futuri. Fisicamente sto bene. Non c'è motivo per non giocare a Roma, ovviamente. Ma allo stesso tempo voglio godermi questo momento. È stato un torneo molto, molto lungo, a partire da Indian Wells. Ovviamente sono molto felice, ma ora è anche utile recuperare. Soprattutto mentalmente abbiamo dato molto. C'è sempre molta pressione, quindi, sì, vedremo". Così, in conferenza stampa, Jannik Sinner ha risposto a una domanda sulla sua partecipazione ai prossimi Internazionali di Roma.

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