Volley, finale scudetto maschile: Perugia va sul 2-0 con Civitanova, manca una vittoria per il titolo

03 Mag 2026 - 21:31

Scudetto della pallavolo maschile distante ormai solo una vittoria per la Sir Perugia dopo il successo in trasferta contro la Lube Civitanova. Gli umbri si sono così portati sul 2-0 nella serie che assegna il tricolore e potranno già chiudere il discorso in gara tre in programma mercoledì sera in casa, al Palabarton. Nella trasferta di Civitanova la Sir ha perso il primo set per 21-25. Ha poi però prevalso negli altri tre parziali, dove gli avversari si sono fermati per due volte a 22 punti e una, l'ultima, a 23. Perugia è già campione del mondo e alla fine della serie difenderà la Champions vinta lo scorso anno nella final four di Torino.

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