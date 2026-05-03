Volley, finale scudetto maschile: Perugia va sul 2-0 con Civitanova, manca una vittoria per il titolo

Scudetto della pallavolo maschile distante ormai solo una vittoria per la Sir Perugia dopo il successo in trasferta contro la Lube Civitanova. Gli umbri si sono così portati sul 2-0 nella serie che assegna il tricolore e potranno già chiudere il discorso in gara tre in programma mercoledì sera in casa, al Palabarton. Nella trasferta di Civitanova la Sir ha perso il primo set per 21-25. Ha poi però prevalso negli altri tre parziali, dove gli avversari si sono fermati per due volte a 22 punti e una, l'ultima, a 23. Perugia è già campione del mondo e alla fine della serie difenderà la Champions vinta lo scorso anno nella final four di Torino.