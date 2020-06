Zanardi, le prime immagini dell'incidente

Alex Zanardi è in gravi condizioni a seguito di un incidente nella strada provinciale tra Pienza e San Quirico, in provincia di Siena. Secondo il racconto di alcuni testimoni, il campione paralimpico ha perso il controllo della sua hanbike in discesa, invadendo l’altra corsia dove, in salita e a bassa velocità, stava transitando un camion. Queste le prime immagini dopo lo scontro di Radio Siena TV.