Tennis: ranking Atp, Sinner consolida primato, 4 italiani in top 20

04 Mag 2026 - 10:12

È un lunedì da record per il tennis maschile italiano. Un lunedì che fa sognare grandi cose in vista degli Internazionali BNL d'Italia 2026. Jannik Sinner, numero 1 del mondo, è il terzo giocatore a superare i 14 mila punti nel ranking ATP. Flavio Cobolli, grazie ai quarti di finale a Madrid, ha firmato il nuovo best ranking alla posizione numero 12, eguagliando Paolo Bertolucci al settimo posto tra gli italiani arrivati più in alto in classifica nell'era Open. Con la risalita di Luciano Darderi alla posizione numero 20, inoltre, l'Italia torna a esprimere quattro giocatori tra i primi 20 del mondo, come era successo per la prima volta nella storia lo scorso 16 marzo. Sinner, che insegue il primo titolo in carriera agli Internazionali BNL d'Italia, ha allungato su Carlos Alcaraz, costretto a saltare il Masters 1000 a Roma e il Roland Garros dove ha trionfato nel 2025. Dopo Madrid, l'azzurro ha raggiunto 14.350 punti, il terzo punteggio più alto per un giocatore nel ranking ATP. Il primatista è Novak Djokovic, unico ad aver superato i 16 mila punti, al culmine di un 2016 vissuto fino al Roland Garros da assoluto dominatore. Questa la top ten del ranking Atp di questa settimana: 1 (=0). J. Sinner (ITA) 14,350; 2 (=0). C. Alcaraz (ESP); 3 (=0). A. Zverev (GER) 5,805; 4 (=0). N. Djokovic (SRB) 4,700; 5 (=0). F. Auger-Aliassime (CAN) 4,050; 6 (=0). B. Shelton (USA) 4,030; 7 (=0). T. Fritz (USA) 3,770; 8 (=0). A. de Minaur (AUS) 3,755; 9 (+1). D. Medvedev 3,460; 10 (-1). L. Musetti (ITA) 3,415.

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