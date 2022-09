Russia: l'ex pugile Valuev arruolato per la guerra in Ucraina

GUERRA RUSSIA-UCRAINA

Il due volte campione del mondo dei pesi massimi, 49 anni, tra i 300mila riservisti russi

© Getty Images C'è anche Nikolai Valuev, due volte campione di pugilato dei pesi massimi, tra i 300mila riservisti mobilitati dalla Russia per andare a combattere in Ucraina. Il 49enne ex pugile, soprannominato 'La Montagna' per via del suo fisico (213 cm per 150 kg di peso), è da sempre vicino al presidente Vladimir Putin, tanto che una volta terminata la carriera pugilistica ha intrapreso quella politica, tra le file del partito Russia Unita. "Andrò? Certo - ha dichiarato - A mio parere, tutti i deputati hanno ricevuto una convocazione di reclutamento, ho anche ricevuto una convocazione poco prima del mio viaggio nel Donbass e non ero a casa. La prossima settimana andrò a informare l'ufficio di arruolamento".

La carriera da pugile di Valuev è durata 16 anni, dal 1993 al 2009, e si è chiusa con un record di 50 vittorie (34 prima del limite), 2 sconfitte e un no contest. Il punto più alto la conquista del titolo WBA, entrambe le volte contro l'americano naturalizzato portoricano John Ruiz, prima nel 2005 e poi nel 2008. Dopo aver difeso il titolo contro Evander Holyfield, leggenda in declino, lo ha perso contro l'inglese David Haye, in quello che è stato il suo ultimo match in carriera.

