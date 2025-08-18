Sci: salto, Summer Grand Prix di Wisla, Bresadola sesto

Austria sul gradino più alto del podio nel secondo appuntamento con il Summer Grand Prix sul trampolino HS134 di Wisla, in Polonia. Il successo è andato a Niklas Bachinger, secondo nell'appuntamento di sabato, con 129.5 punti, davanti al bulgaro Vladimir Zografski con 119.3, secondo a pari merito con il kazako Danil Vassilyev. Fuori dal podio i padroni di casa Piotr Zyla e Kamil Stoch. Grande sesto posto per Giovanni Bresadola con 111.3 punti: il trentino, al vero rientro agonistico dopo avere saltato un'intera annata per infortunio, ha realizzato 111.3 punti, nei trenta anche Francesco Cecon con il 23simo posto mentre Alex Insam ha concluso 44simo. Nella gara femminile la slovena Nika Prevc ha concesso il bis con il migliore dei due salti fissato a 126.2 punti, alle sue spalle ancora la giapponese Nozomi Maruyama con 17.5 e la canadese Abigail Strate con 116.4, per lo stesso podio del giorno precedente. Per l'Italia venticinquesima posizione di Martina Zanitzer e ventisettesima di Jessica Malsiner, mentre Martina Ambrosi e Noelia Vuerich sono finite trentacinquesima e trentaseiesima. Bella prestazione di Martin Zanitzer, quindicesima con 165.6 punti, fuori dalle trenta Jessica Malsiner e Martina Ambrosi con il 34simo e 35simo posto.