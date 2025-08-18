Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci: salto, Summer Grand Prix di Wisla, Bresadola sesto

18 Ago 2025 - 20:07

Austria sul gradino più alto del podio nel secondo appuntamento con il Summer Grand Prix sul trampolino HS134 di Wisla, in Polonia. Il successo è andato a Niklas Bachinger, secondo nell'appuntamento di sabato, con 129.5 punti, davanti al bulgaro Vladimir Zografski con 119.3, secondo a pari merito con il kazako Danil Vassilyev. Fuori dal podio i padroni di casa Piotr Zyla e Kamil Stoch. Grande sesto posto per Giovanni Bresadola con 111.3 punti: il trentino, al vero rientro agonistico dopo avere saltato un'intera annata per infortunio, ha realizzato 111.3 punti, nei trenta anche Francesco Cecon con il 23simo posto mentre Alex Insam ha concluso 44simo. Nella gara femminile la slovena Nika Prevc ha concesso il bis con il migliore dei due salti fissato a 126.2 punti, alle sue spalle ancora la giapponese Nozomi Maruyama con 17.5 e la canadese Abigail Strate con 116.4, per lo stesso podio del giorno precedente. Per l'Italia venticinquesima posizione di Martina Zanitzer e ventisettesima di Jessica Malsiner, mentre Martina Ambrosi e Noelia Vuerich sono finite trentacinquesima e trentaseiesima. Bella prestazione di Martin Zanitzer, quindicesima con 165.6 punti, fuori dalle trenta Jessica Malsiner e Martina Ambrosi con il 34simo e 35simo posto. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

I più visti di Altri Sport

MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:07
Sci: salto, Summer Grand Prix di Wisla, Bresadola sesto
19:38
Ciclismo: Mondiali pista jr, gli azzurri per Apeldoorn
18:22
Badminton: due medaglie per Ferrigno al Perù Para International
18:18
Basket, il commovente post di Belinelli: maglie e ricordi della carriera
18:00
Mondiali di canoa a Milano: 1.400 atleti e 75 nazioni in gara