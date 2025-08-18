Badminton: due medaglie per Ferrigno al Perù Para International

Si chiude con due medaglie il percorso dell'azzurro Yuri Ferrigno al Perù Para Badminton International. Ferrigno è riuscito a conquistare la medaglia d'oro nel doppio misto insieme alla peruviana Jauregui battendo gli spagnoli Motero/Alcaide in due set (21-12; 21-13). Nel tabellone di doppio maschile è invece arrivata la seconda medaglia, insieme al cileno Aranguiz. Ferrigno è stato fermato in semifinale, dovendosi quindi accontentare del bronzo, venendo superato in due parziali (21-7; 21-8) dai giapponesi Kajiwara e Nishimura. Nel singolare maschile infine l'azzurro ha sfiorato la medaglia, venendo stoppato ai quarti di finale, dopo aver chiuso al primo posto il proprio raggruppamento. A fermare Ferrigno è stato un altro nipponico Iizuka che si è imposto in due set (21-11; 21-19).