Ciclismo: Mondiali pista jr, gli azzurri per Apeldoorn

Dal 20 al 24 agosto l'Omnisport di Apeldoorn, in Olanda, ospiterà i Campionati del Mondo Juniores su pista. L'Italia si presenterà con un gruppo selezionato dai commissari tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa. Tra i convocati spiccano diversi atleti già protagonisti nella scorsa edizione disputata in Cina. Alessio Magagnotti, campione del mondo nell'inseguimento a squadre e bronzo nell'individuale, sarà nuovamente al via. Nel settore femminile tornano Linda Sanarini, Matilde Cenci, Chantal Pegolo e Siria Trevisan, già sul podio un anno fa e confermatesi competitive anche ai recenti campionati Europei di Anadia. Accanto a loro, tra gli altri, ritroveremo i componenti del quartetto azzurro campione d'Europa (Riccardo Colombo, Francesco Cornacchini, Ruben Ferrari e Francesco Matteoli, con Magagnotti), insieme a Jacopo Vendramin, oro nello Scratch juniores, e ad Agata Campana, a podio nella stessa specialità in Portogallo.