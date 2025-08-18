Logo SportMediaset
Ciclismo: Mondiali pista jr, gli azzurri per Apeldoorn

18 Ago 2025 - 19:38
© Sprint Cycling Agency

Dal 20 al 24 agosto l'Omnisport di Apeldoorn, in Olanda, ospiterà i Campionati del Mondo Juniores su pista. L'Italia si presenterà con un gruppo selezionato dai commissari tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa. Tra i convocati spiccano diversi atleti già protagonisti nella scorsa edizione disputata in Cina. Alessio Magagnotti, campione del mondo nell'inseguimento a squadre e bronzo nell'individuale, sarà nuovamente al via. Nel settore femminile tornano Linda Sanarini, Matilde Cenci, Chantal Pegolo e Siria Trevisan, già sul podio un anno fa e confermatesi competitive anche ai recenti campionati Europei di Anadia. Accanto a loro, tra gli altri, ritroveremo i componenti del quartetto azzurro campione d'Europa (Riccardo Colombo, Francesco Cornacchini, Ruben Ferrari e Francesco Matteoli, con Magagnotti), insieme a Jacopo Vendramin, oro nello Scratch juniores, e ad Agata Campana, a podio nella stessa specialità in Portogallo.

Il precedente bilancio mondiale racconta di un'Italia capace di chiudere al terzo posto nel medagliere, con 11 medaglie complessive e 3 titoli iridati. Un risultato che i giovani azzurri proveranno a difendere e migliorare nella rassegna olandese.

Questa la lista dei convocati: Maria Acuti - Biesse Carrera Premac; Elisa Bianchi - BFT Burzoni; Erja Giulia Bianchi - Biesse Carrera Premac; Julian Bortolami - GB Team Pool Cantù A.S.D.; Agata Campana - BFT Burzoni; Matilde Cenci - U.C. Conscio Pedale del Sile; Riccardo Colombo - Bustese Olonia A.S.D.; Francesco Cornacchini - CPS Professional Team; Filippo Cusumano - Caravaggio Offroad; Ruben Ferrari - GB Team Pool Cantù A.S.D.; Rebecca Fiscarelli - U.C. Conscio Pedale del Sile; Matteo Ghirelli - Sidermec; Alessio Magagnotti - Autozai Contri; Francesco Matteoli - GB Team Pool Cantù A.S.D.; Thomas Melotto - Autozai Contri; Alessia Orsi - BFT Burzoni; Chantal Pegolo - U.C. Conscio Pedale del Sile; Christian Quaglio - A.S.D. Ciclistica Monselice; Linda Rapporti - Breganze Millenium; Matilde Rossignoli - BFT Burzoni; Federico Saccani - GS Aspiratori Otelli Alchem CWC; Linda Sanarini - BFT Burzon; Siria Trevisan - Scuola Ciclismo Lions D - Cavarzere; Jacopo Vendramin - IND. Forniture Moro-C&G Capital.

