La tragica fatalità della scomparsa di Mattia Debertolis durante una gara di orienteering

Erano di fatto tre le competizioni che Debertolis avrebbe dovuto disputare nei World Games, una staffetta e due prove individuali, di cui una sprint della durata media di 20 minuti circa e una middle di circa 40 minuti, e la tragedia si è consumata proprio durante questa che era la prova inaugurale della manifestazione, su un percorso tecnico di circa 6 km su un sentiero nei boschi e con temperature molto alte di 43 gradi, ma va evidenziato come ci fossero secondo il regolamento internazionale ben 20 punti di ristoro con acqua, ghiaccio e altro dislocati quindi ogni 300 metri, con ogni atleta in gara, circa 80 tra uomini e donne, dotato di un gps per rilevare sempre la relativa posizione.