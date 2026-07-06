Wimbledon: Coco Gauff per la prima volta nei quarti

La due volte campionessa Slam Coco Gauff (n.7 del mondo) ha raggiunto i suoi primi quarti di finale a Wimbledon, sconfiggendo la semifinalista uscente Belinda Bencic (n. 11). Dopo essere stata eliminata al quarto turno nel 2019, 2021 e 2024 sull'erba londinese, la ventiduenne della Florida ha vinto 4-6, 6-3, 6-4 contro la svizzera, di sette anni più grande di lei. Dopo aver vinto gli US Open nel 2023 e il Roland Garros lo scorso anno, Gauff ha ora raggiunto i quarti di finale in tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Al prossimo turno affronterà la connazionale Jessica Pegula (numero 4 del mondo a 32 anni), in un match la cui vincitrice raggiungerà la sua prima semifinale a Wimbledon. Prima delle sue quattro vittorie consecutive a Wimbledon, Gauff non vinceva una partita sull'erba dall'estate del 2024.