Mondiali, Taddeucci regala il secondo argento all'Italia nella 10 chilometri

Prime fasi contraddistinte dal ritmo imposto dalla russa Maria Ershova che ha provato a imporre il ritmo senza però spezzare il gruppo nel mezzo del quale si sono inserite le azzurre Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon. Durante il secondo giro la 28enne fiorentina ha progressivamente recuperato posizioni passando in testa in vista dell'inizio della nuova tornata e tentando in prima persona un allungo.