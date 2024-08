Olimpiadi 2024, nuoto di fondo: Taddeucci conquista il bronzo nella 10 km

PARIGI 2024

L'azzurra è terza nella gara tra le acque della Senna dietro van Rouwendaal e Johnson, sesta Gabbrielleschi

© Getty Images Arriva nella prima gara disponibile la medaglia per l'Italia nel nuoto di fondo a Parigi 2024. Ginevra Taddeucci, infatti, conquista il bronzo nella 10 km femminile, chiudendo al terzo posto la finale tra le acque della Senna alle spalle dell'olandese Sharon van Rouwendaal (2h03'34"2), argento all'australiana Moesha Johnson. Bene anche Giulia Gabbrielleschi, sesta. Per la spedizione azzurra è la ventottesima medaglia in questi giochi olimpici.

Un bronzo che sa di impresa: Ginevra Taddeucci si mette al collo la medaglia di bronzo nella 10 km femminile, la prima gara tra le acque della Senna dopo tante polemiche. E il nuoto di fondo sorride subito all'Italia, visto che l'azzurra resta praticamente sempre a contatto con le migliori e, anzi, facendo meglio di colleghe ben più quotate alla vigilia come Cunha e Beck. Nell'ultima parte di gara, riesce anche ad ingaggiare una sfida a tre con Sharon van Rouwendaal e Moesha Johnson, con l'olandese che impone un cambio di direzione prima dell'imbuto finale. L'ordine d'arrivo non viene stravolto: è bis d'oro per van Rouwendaal dopo Rio 2016, argento all'Australia, bronzo all'Italia.

L'olandese ferma il tempo in 2h03'34"2, con Johnson a +5"5 e Ginevra Taddeucci a +8"6. Bene anche Giulia Gabbrielleschi: l'altra italiana, insieme alla brasiliana Cunha e all'ungherese Bettina Fabian, fa parte del terzetto che fino alla fine prova a recuperare su quello di testa. Alla fine, però, l'azzurra chiude sesta a +43"7. Ma resta un ottimo piazzamento ed è una grande giornata per l'Italia nella prima gara nel nuoto di fondo. La speranza è che possano arrivare altre soddisfazioni.

Vedi anche parigi 2024 Triatleta belga Michel: "Non ho contratto l'escherichia coli ma altro virus"