Mondiali, Gregorio Paltrinieri regala l'argento all'Italia nella dieci chilometri

"Ci ho provato. È stata una gara pazzesca con condizioni al limite che mi piacciono, ma forse con troppo caldo. È stata la peggior organizzazione degli ultimi vent'anni. Non si può andare a letto la sera e non sapere quando e se si parte, inoltre qualche giorno fa qualcuno ha provato a nuotare qui ed è stato male. Non si scherza con la salute degli atleti - ha spiegato Paltrineri ai microfoni della Rai -. Ho dedicato tutto l'anno per preparare questa gara, la prima, che rompe il ghiaccio. Quest'argento vale tantissimo anche perché è il nono Mondiale a podio. Avevo posto tutte le energie su questa competizione e sono contentissimo di esserci riuscito. Dopo pochi minuti mi sono insaccato peraltro un dito e ho dovuto nuotare con il dolore nell'acqua calda, ma ho fatto quello che potevo per provare a raggiungere Florian".