Europei in vasca corta: Ceccon conquista l'oro nei 100 metri dorso, Quadarella è argento negli 800

A completare una giornata preziosa per l'Italia ci ha pensato Michele Busa che ha ottenuto il bronzo nei 100 metri delfino. Il giovane emiliano ha saputo rimontare nell'ultima vasca lasciando andare il francese Maxime Grousset e lo svizzero Noé Ponti. Busa ha quindi concluso la prova in 49"21 anticipando così il collega Simone Stefani, quarto in 49"35. Vittoria per Grousset che si è imposto in 48"10 con il record dei campionati precedendo di un solo centesimo Ponti.