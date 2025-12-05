Europei in vasca corta: Ceccon conquista l'oro nei 100 metri dorso, Quadarella è argento negli 800

Il vicentino ha chiuso in 49"29 precedendo il francese Tomac e l'inglese Morgan, mentre la romana si è dovuta arrendere alla tedesca Gosedi Redazione
Thomas Ceccon non sarà al 100% della condizione, ma ciò è bastato per regalare all'Italia agli Europei di nuoto in vasca corta. Il 24enne vicentino ha conquistato la vittoria nei 100 metri dorso aggiungendo un nuovo trionfo alla personale collezione e imponendosi in 49"29.
Gara gagliarda per l'azzurro che ha provato a imporre il proprio ritmo sin dalla prima vasca venendo però rimontato dagli avversari attorno ai 50 metri. Il veneto non si è dato per vinto e ha recuperato terreno nel finale mettendo la mano davanti a tutti gli altri.
Secondo posto per il francese Mewen Tomac che ha completato la prova in 49″46 davanti all'inglese Olivier Morgan, terzo in 49″68. Quinta piazza per l'altro azzurro Lorenzo Mora che ha toccato la piastra in 49″95.
Simona Quadarella si è invece dovuta accontentare della medaglia d'argento negli 800 metri in una gara combattuta sino all'ultimo con la tedesca Isabel Gose. La 26enne romana ha tenuto a bada le avversarie nelle prime vasche mettendosi in scia della teutonica e riuscendo a rimanere agganciata sino agli ultimi cinquanta metri. Nel finale Gose ha però accelerato chiudendo in 8'01"90 davanti a Quadarella, fermatasi in 8'03"00.
A completare una giornata preziosa per l'Italia ci ha pensato Michele Busa che ha ottenuto il bronzo nei 100 metri delfino. Il giovane emiliano ha saputo rimontare nell'ultima vasca lasciando andare il francese Maxime Grousset e lo svizzero Noé Ponti. Busa ha quindi concluso la prova in 49"21 anticipando così il collega Simone Stefani, quarto in 49"35. Vittoria per Grousset che si è imposto in 48"10 con il record dei campionati precedendo di un solo centesimo Ponti.