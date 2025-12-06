Logo SportMediaset

NUOTO

Europei in vasca corta, Sara Curtis regala la prima storica medaglia all'Italia nei 100 metri stile libero femminili

La 19enne cuneese ha chiuso in terza posizione firmando il nuovo record italiano in 51"26

di Redazione
06 Dic 2025 - 21:00

Sara Curtis riscrive la storia del nuoto italiano e per la prima volta regala al nuoto azzurro una medaglia nei 100 metri stile libero. La giovane piemontese ha conquistato il bronzo agli Europei di nuoto in vasca corta migliorando ulteriormente il proprio record nazionale.

La 19enne cuneese si è dovuta arrendere all'olandese Marrit Steenbergen che ha firmato il nuovo primato europeo lasciandosi alle spalle la francese Beryl Gastaldello. Curtis è entrata in acqua nel migliore dei modi passando ai venticinque metri in vetta, ma patendo alla virata il rientro di Steenbergen. 

La piemontese ha provato a riportarsi sotto fra i 50 e i 100 metri, ma la fatica ha iniziato a farsi sentire nelle gambe dovendo cedere anche la seconda posizione e accontentandosi dell'ultimo gradino del podio. Un risultato comunque brillante, che l'ha vista toccare la piastra in 51"26, a ottantaquattro centesimi da Steenbergen che si è imposta in 50"42 davanti a Gastaldello (50"60). 

curtis
europei
nuoto

