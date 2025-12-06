Europei in vasca corta, Sara Curtis regala la prima storica medaglia all'Italia nei 100 metri stile libero femminili

La piemontese ha provato a riportarsi sotto fra i 50 e i 100 metri, ma la fatica ha iniziato a farsi sentire nelle gambe dovendo cedere anche la seconda posizione e accontentandosi dell'ultimo gradino del podio. Un risultato comunque brillante, che l'ha vista toccare la piastra in 51"26, a ottantaquattro centesimi da Steenbergen che si è imposta in 50"42 davanti a Gastaldello (50"60).