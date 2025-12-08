Hojlund, prima doppietta. Conte, che autogol…

AUTOGOL - Tanti i meriti di Conte per la marcia al vertice del Napoli capolista e fresco di scudetto. Ma il tecnico salentino ha anche le sue belle responsabilità per l’ecatombe di infortuni che ha colpito il Napoli. Se non altro per aver parlato troppo e in modo troppo improvvido. Martedì sera 21 ottobre, interno notte nella pancia del Philips Stadium di Amsterdam, è appena finita Psv-Napoli 6-2 e sotto evidente stato di choc Conte affida ai microfoni le seguenti (e deliranti) dichiarazioni: “Mi trovo in difficoltà, 9 acquisti sono troppi…” riferendosi alla campagna mercatara della scorsa estate. Proprio lui, Conte, capace di mollare nel 2013 la Juventus campione in carica perché “non si può andare con 10 euro in ristoranti da 100 euro”. Juve che poi sarà guidata pochi mesi dopo da Allegri alla finale Champions del 2015 con bis due anni più tardi. Sempre Conte ai tempi dell’Inter minacciò di lasciare il club nerazzurro per carenza di rinforzi. Qualche mese dopo arrivò Inzaghi che, come Allegri, conquistò due finali Champions. Ma torniamo agli effetti di quella dichiarazione “olandese”. Tre giorni dopo, il 24 di ottobre, Meret si frattura il metatarso; quindi il 25, calciando un rigore contro l’Inter, De Bruyne si strappa il bicipite femorale destro. Il 13 novembre Anguissa, in allenamento con il Camerun, si strappa il bicipite femorale sinistro. Pochi giorni dopo si ferma Gilmour che decide di operarsi di pubalgia con ritorno in campo a febbraio. Infine, a ridosso della sfida con la Juve, Lobotka accusa un risentimento muscolare al tibiale posteriore sinistro. Cinque ko pesanti (che si aggiungono a quello di Lukaku di inizio ritiro precampionato). Come dire: mal gliene incolse a Conte… Oppure: un bel tacer non fu mai scritto. Ricordiamo per inciso che Napoli è e sarà sempre la patria della scaramanzia…