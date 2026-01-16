Pilato, le prime parole dopo il furto in aeroporto: "Abbiamo sbagliato. Ho pensato di aver rovinato tutto"

"Abbiamo chiesto scusa, ho chiesto scusa a chi dovevo, ribadisco. Per fortuna, si è risolta in pochissimo tempo e per questo dobbiamo ringraziare", racconta Pilato nel podcast Vivavoce. Le due sportive hanno appena finito di scontare i 90 giorni di sospensione imposti dalla Procura Federale della Federazione Italiana Nuoto. "È stata dura per me e per la mia famiglia. Mi sono trovata ad affrontare una situazione più grande di me. Sono fortunata perché ho avuto e ho persone che ci sono state e mi hanno aiutato", spiega l'azzurra.