L'episodio

"Siete dei pezzi di m***a!" Giunta-Pellegrini furiosi per la figlia contagiata all'asilo

Il marito della Divina si è sfogato contro i genitori che mandano a scuola i propri figli influenzati 

23 Gen 2026 - 13:55
videovideo

La vita da genitori è spesso piena di imprevisti. Lo sanno bene Federica Pellegrini e Matteo Giunta, costretti ad annullare tutti gli impegni della settimana a causa dei malanni di stagione della piccola Matilde

Cose che capitano, soprattutto in inverno, ma la coppia non ci sta. Situazione evitabile? Per loro pare di sì. È stato proprio il marito della campionessa di nuoto a lanciare per primo le accuse via social. Su Instagram, Giunta ha scritto: "Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all'asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di m***a!". Secondo l'allenatore, la figlia sarebbe stata contagiata proprio a scuola da qualche altro bambino già influenzato. 

© instagram

© instagram

Lo sfogo di Giunta è stato poi accompagnato dalle parole della Divina. Sul proprio profilo Instagram, Pellegrini si è scusata con chi doveva incontrarsi con lei e ha sottoscritto quanto affermato dal marito: "Mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a 'impegni' che questa settimana ho dovuto cancellare !! Settimana difficile, molto! E sottoscrivo la story di mio marito!", con tanto di emoji arrabbiata. 

© instagram

© instagram

federica pellegrini
matteo giunta

Ultimi video

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

02:23
I risultati di oggi

I risultati di oggi

01:56
DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

01:31
DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

01:04
MCH RISSA IN NHL MCH

Spettacolare rissa tra portieri in Nhl

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

I più visti di Nuoto

Anita Bottazzo

Denudata dalla polizia a Singapore: anche Bottazzo con Pilato e Tarantino. Procura Fin aprirà indagine

Divorzio costoso: Lochte costretto a vendere tre ori olimpici per 400mila euro

Federica Pellegrini sexy in costume, ti tuffi?

Brava, bella e vincente: Simona orgoglio azzurro

Federica Pellegrini hot: "Il sesso è fondamentale, agli uomini faccio paura"

Pilato, le prime parole dopo il furto in aeroporto: "Abbiamo sbagliato. Ho pensato di aver rovinato tutto"

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:35
Juve-Napoli, annullata la conferenza di vigilia di Spalletti
16:33
Ferrari svela la SF-26: ecco le foto ufficiali e la scheda tecnica
16:30
Monza, Caprari conteso da Samp e Bari. Ma c'è il terzo incomodo
16:26
Ecco la Ferrari SF-26, subito in pista a Fiorano con Hamilton
MCH COPPA DEL MONDO SILVIO CAZZANIGA 23/1 MCH
16:16
A Milano una targa per il creatore del trofeo della Coppa del Mondo"