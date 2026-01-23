"Siete dei pezzi di m***a!" Giunta-Pellegrini furiosi per la figlia contagiata all'asilo
Il marito della Divina si è sfogato contro i genitori che mandano a scuola i propri figli influenzati
La vita da genitori è spesso piena di imprevisti. Lo sanno bene Federica Pellegrini e Matteo Giunta, costretti ad annullare tutti gli impegni della settimana a causa dei malanni di stagione della piccola Matilde.
Cose che capitano, soprattutto in inverno, ma la coppia non ci sta. Situazione evitabile? Per loro pare di sì. È stato proprio il marito della campionessa di nuoto a lanciare per primo le accuse via social. Su Instagram, Giunta ha scritto: "Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all'asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di m***a!". Secondo l'allenatore, la figlia sarebbe stata contagiata proprio a scuola da qualche altro bambino già influenzato.
Lo sfogo di Giunta è stato poi accompagnato dalle parole della Divina. Sul proprio profilo Instagram, Pellegrini si è scusata con chi doveva incontrarsi con lei e ha sottoscritto quanto affermato dal marito: "Mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a 'impegni' che questa settimana ho dovuto cancellare !! Settimana difficile, molto! E sottoscrivo la story di mio marito!", con tanto di emoji arrabbiata.