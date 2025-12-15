Logo SportMediaset

nuoto

Europei Open di Ice Swimming: iniziano i preparativi per la gara più fredda dell’anno

15 Dic 2025 - 13:06
© Giorgio Scala

© Giorgio Scala

Dal 2 al 7 Febbraio 2026 la splendida cornice del Lago di Molveno ospiterà la seconda edizione dei Campionati Europei Open di Ice Swimming, organizzati dall’International Ice Swimming Association (IISA) e Spartacus Events. Con la memoria ancora viva dei Campionati Mondiali disputatisi meno di un anno fa, che avevano visto la partecipazione di ben 750 atleti provenienti da 48 nazioni, Molveno si prepara a tornare capitale del nuoto in acque gelide accogliendo la seconda edizione degli Europei Open.

Date non casuali poiché coincidono con l’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un legame simbolico ma significativo per gli organizzatori della competizione che, grazie ad accordi e collaborazioni siglate negli ultimi mesi con European Aquatics e alcune federazioni nazionali, continuano a inseguire un sogno ambizioso: vedere l’Ice Swimming come prima disciplina di nuoto inclusa nel programma olimpico invernale.

Sono attesi oltre 500 atleti da tutta Europa e non solo, pronti a sfidarsi in una disciplina ancora poco conosciuta al grande pubblico ma capace di offrire emozioni autentiche e un’adrenalina fuori scala. Dotati solamente di occhialini, cuffia in silicone e costume da bagno, i partecipanti dovranno immergersi in acque che, da regolamento, non potranno superare i 5 gradi Celsius (41°F), affrontando non solo una prova sportiva eccezionale, ma anche un’esperienza estrema ai limiti della resistenza e della passione umana. Una sfida nella sfida dal fascino difficilmente replicabile.

© Giorgio Scala

© Giorgio Scala

Durante la cinque giornate di competizione si svolgeranno le batterie dei diversi stili su distanze che vanno dai 50 metri fino alla prova regina dei 1.000 metri. Il palcoscenico sarà Molveno, che oltre alle gare ospiterà anche la cerimonia di apertura, numerose manifestazioni di contorno, clinic mediche e diverse attività nel Frozen Village.

I Campionati Europei, in formato Open e dunque aperti anche ad atleti di altri continenti, saranno supervisionati dall’International Ice Swimming Association (IISA), ente fondato nel 2019 che amministra e certifica la regolarità delle competizioni internazionali di Ice Swimming. La manifestazione sarà realizzata in collaborazione con Spartacus Events, azienda che da oltre 25 anni è protagonista nella regia di eventi endurance di livello internazionale come Powerman Duathlon, Iron Tour Elba, Lecco Half Marathon e la Como Lake Triathlon Cup.

Ogni bracciata è una sfida al freddo, un duello tra corpo e natura, dove solo forza, controllo e determinazione permettono di avanzare nelle acque glaciali di Molveno. Dietro ogni tuffo ci sono mesi di preparazione, controlli medici rigorosi e un’attenzione totale alla salute per essere davvero pronti a sfidare l’acqua a pochi gradi sopra lo zero. Il nuoto in acque gelide è una pratica che, oltre alla prova sportiva, offre importanti benefici per la salute. L’esposizione controllata al freddo stimola la produzione di endorfine, migliora la circolazione sanguigna e rafforza il sistema immunitario, contribuendo a una sensazione generale di benessere e vitalità. 

L’entusiasmo si riflette in pieno nelle parole di Paolo Chiarino, ex-atleta nella Hall of Fame di questo sport e tra gli organizzatori della competizione: “Febbraio 2026 a Molveno avremo un altro grande evento dopo i Mondiali 2025 ed in apertura delle Olimpiadi Milano Cortina: gli Europei di Ice Swimming 2026! Come per l’edizione dei Mondiali dell’anno precedente mi aspetto una grande partecipazione di pubblico verso uno sport in grande crescita che apre le porte alle Olimpiadi Invernali 2026. Saranno cinque giornate di gare da vivere nel ghiaccio ma riscaldate dall’entusiasmo degli atleti e di noi organizzatori. Ringrazio come sempre Molveno Holiday, SITM Molveno e Apt Paganella per il grande aiuto nel rendere possibile l’evento e per aver creduto ancora una volta nel successo di questo meraviglioso sport. Vi aspettiamo tutti, venite a vivere cinque giorni che non dimenticherete! Never be scared to dare!”

© Giorgio Scala

© Giorgio Scala

