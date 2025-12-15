Europei Open di Ice Swimming: iniziano i preparativi per la gara più fredda dell’anno

Ogni bracciata è una sfida al freddo, un duello tra corpo e natura, dove solo forza, controllo e determinazione permettono di avanzare nelle acque glaciali di Molveno. Dietro ogni tuffo ci sono mesi di preparazione, controlli medici rigorosi e un’attenzione totale alla salute per essere davvero pronti a sfidare l’acqua a pochi gradi sopra lo zero. Il nuoto in acque gelide è una pratica che, oltre alla prova sportiva, offre importanti benefici per la salute. L’esposizione controllata al freddo stimola la produzione di endorfine, migliora la circolazione sanguigna e rafforza il sistema immunitario, contribuendo a una sensazione generale di benessere e vitalità.