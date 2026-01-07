Divorzio costoso: Lochte costretto a vendere tre ori olimpici per 400mila euro

In difficoltà economiche per via del divorzio dalla moglie, la ex playmate di Playboy, Kayla Reid, madre dei suoi tre figli, il pluricampione olimpico Ryan Lochte è stato costretto a vendere all'asta tre delle sue sei medaglie d'oro olimpiche per un totale di 385.520 dollari (circa 400mila euro). Lo ha reso noto Darren Rovell del CLLCT come riportato anche dal Daily Mail. Lochte aveva già venduto sei medaglie olimpiche di bronzo e d'argento per 166.000 dollari nel 2022, ma ora si è liberato della medaglia d'oro nella staffetta 4x200 metri stile libero delle Olimpiadi estive di Pechino 2008 (183.000 dollari), vinta con Michael Phelps, così come della medaglia d'oro nella staffetta 4x200 metri alle Olimpiadi estive di Atene 2004 (80.000 dollari) e della medaglia d'oro nella staffetta 4x200 metri stile libero alle Olimpiadi estive di Rio 2016 (122.000 dollari).