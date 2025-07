"Grazie per i commenti razzisti, ci avete dato la carica". L'Italia U20 vince e dà una lezione al mondo

"Grazie per i commenti razzisti, ci avete dato la carica". Dopo la conquista della medaglia d'oro all'Europeo Under 20, gli azzurrini danno una lezione al mondo. A scriverlo in una storia su Instagram è stato David Torresani, uno dei protagonisti della meravigliosa cavalcata conclusa col successo in finale sulla Lituania. Un messaggio forte che arriva nel momento più importante dopo che gli azzurrini erano stati criticati, insultati e offesi per il colore della pelle quando il 12 luglio sulla pagina di Italbasket fu pubblicata la foto della squadra pronta per l’Europeo.