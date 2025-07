Liverpool, Chiesa non convocato per la tournée in Asia: si avvicina il ritorno in A

Il Liverpool ha reso noto l'elenco dei giocatori che parteciperanno all'imminente tournée in Asia e Federico Chiesa non fa parte dei convocati di Slot. L'esterno azzurro, nonostante il gol nella seconda amichevole estiva contro lo Stoke City, non rientra chiaramente nei piani del tecnico e quindi per lui si avvicina il ritorno in Serie A, che potrebbe rilanciarlo anche in ottica Nazionale. Su di lui c'è da tempo l'interesse del Napoli, ma per giocare coi campioni d'Italia dovrà abbassarsi lo stipendio da 6,5 milioni netti a stagione.