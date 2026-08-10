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Nuoto, Europei: Alberto Razzetti è argento nei 400 misti

L’azzurro ha chiuso al secondo posto la prima finale del nuoto in vasca di Parigi. Vittoria per Ilia Borodin, terzo Litchfield

10 Ago 2026 - 20:01
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Alberto Razzetti © Getty Images

Alberto Razzetti © Getty Images

Si apre con un argento la spedizione azzurra tra le corsie agli Europei in corso all’Olympic Aquatics Centre di Parigi. Alberto Razzetti chiude al secondo posto la finale dei 400 misti maschili con un crono da 4'10"40. Un’ottima prestazione per il ligure, che, grazie a una gara equilibrata e di livello soprattutto nel delfino e nella rana, si è dovuto arrendere solo al russo Ilia Borodin. Terzo posto per il britannico Max Litchfield.

Prima finale e prima medaglia per l’Italia grazie al “Razzo”. Il nuotatore ligure classe 1999 ha cominciato subito forte i suoi 400 misti (privi, in generale, di una leggenda come Leon Marchand), potendo contare su un delfino di ottimo livello chiuso in prima posizione (55"82 il passaggio) davanti a Ilia Borodin. Nel dorso, da sempre il punto debole dell’azzurro, sono arrivati i sorpassi di Max Litchfield - davanti a tutti a metà gara - e dello stesso russo.

Con la rana è stato proprio Borodin a prendere il largo sul resto del gruppo, virando con 1,45 secondi di vantaggio su Razzetti che non è riuscito a rimanere a contatto. L’azzurro, però, è riuscito a distanziare il britannico, creando così un gap importante in vista dell’ultima frazione a stile libero. Negli ultimi 100 metri i distacchi tra gli atleti sono rimasti cristallizzati, con Borodin bravo a gestire il vantaggio. Buona la prima per l’Italia.

Razzetti: "Nostra Nazionale fortissima"

 "Speravo tantissimo in questa medaglia. Sapevo che era alla portata, così come sapevo che il favorito era Ilya. Speravo di potergli stare più vicino ma tutto sommato sono felice: l'importante era il podio e inaugurare al meglio la spedizione azzurra. La nostra è una Nazionale fortissima e credo che ce la lotteremo fino alla fine con Gran Bretagna e Russia il cui rientro è un grande fattore". 

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