Nuoto, Europei: Alberto Razzetti è argento nei 400 misti

"Speravo tantissimo in questa medaglia. Sapevo che era alla portata, così come sapevo che il favorito era Ilya. Speravo di potergli stare più vicino ma tutto sommato sono felice: l'importante era il podio e inaugurare al meglio la spedizione azzurra. La nostra è una Nazionale fortissima e credo che ce la lotteremo fino alla fine con Gran Bretagna e Russia il cui rientro è un grande fattore".