Europei Nuoto, Curtis approda in finale nei 100 sl: "Non vedo l'ora mettermi in gioco"

10 Ago 2026 - 19:57
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© Andrea Masini / DeepBlueMedia.eu

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Sara Curtis vola in finale nei 100 stile libero agli Europei di nuoto con il secondo tempo, per sognare in grande: mai un'italiana è salita sul podio nella gara regina. La 20enne di Savigliano - tesserata per Esercito e CS Roero, allenata alla Virginia University Todd DeSorbo - nuota in 52"93, con un passaggio velocissimo in 25"15 e un ritorno più "controllato" in 22"78, che vale la seconda prestazione italiana all time dietro al suo record di 52"69, siglato in finale all'ultimo Settecolli IP quando Marrit Steenbergen fu da primato del mondo in 51"68; proprio la ventiseienne olandese si conferma la più veloce con il primato della manifestazione in 52"44, che ritocca il 52"62 registrato al mattino. "Sono molto contenta, era il tempo che volevo e il mio desiderio era di partire a fianco a Marriti in finale - spiega la velocista piemontese, preparata in Italia da Thomas Maggiora - Quindi sono felice perché il passaggio è più veloce rispetto al Settecolli e al mattino. Adesso non vedo l'ora che arrivi la finale per giocare e mettermi in gioco". Si ferma Emma Virginia Menicucci (Esercito/CC Aniene) quindicesima in 54"10.

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