Europei, tuffi grandi altezze: argento per Barnabà dai 20 metri

Andrea Barnabà è d'argento dalla piattaforma 20 metri agli Europei di Parigi. L’azzurro si è presentato primo agli ultimi due round grazie al parziale di 185,10 maturato venerdì nelle prime due rotazioni. Alle sue spalle Gimeno Martinez (183,60) e Popovici (179,00). Nel terzo dei quattro tuffi a coefficiente di difficoltà bloccato (3,4 o inferiore) l’azzurro ha ottenuto 83,30 punti e si è portato a 268,40. Il romeno Preda, grazie a un parziale di 88,40, ha guadagnato sull’azzurro, chiudendo a sole 2,4 lunghezze. È lo spagnolo Gimeno Martinez a presentarsi in prima posizione all’ultimo tuffo: per lui 85 punti netti, per un totale di 268,60. Settimo l’altro italiano, Davide Baraldi, il tutto a un round dalla fine.



Nel quarto e decisivo, l’azzurro ha eseguito un ultimo tuffo di livello e, grazie ai 117,60 punti riconosciutigli dalla giuria, ha chiuso la gara a quota 386,00. Meglio di Barnabà solo Catalin-Petru Preda che, all’ultima rotazione ha eseguito un autentico capolavoro e, grazie anche al coefficiente più alto di tutti (5.2) si è portato al comando. Terzo Gary Hunt: il padrone di casa - quinto dopo le prime tre esecuzioni - si è riscattato nel finale e ha superato sia il romeno Popovici sia lo spagnolo Gimeno Martinez, crollato nel finale e dunque quarto. Buona prestazione anche per Davide Beraldi, quinto con 350,20 punti totali.