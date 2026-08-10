Europei Nuoto: Italia quarta nella 4x200 sl maschile, D'Ambrosio da record italiano

Italia quarta nella 4x200 sl maschile agli Europei di nuoto. Al quartetto azzurro composto da Carlos D'Ambrosio, Marco De Tullio, Jacopo Barbotti e Filippo Megli non è bastato il 7'02"82, a poco dal record italiano, per salire sul podio. Per D'Ambrosio primo frazionista è primato italiano con 1'44"72, primo azzurro a rompere il muro dell'1'45, cancellando l'1'45"15 che siglò lo scorso agosto ad Otopeni per il titolo iridato juniores. Oro alla Gran Bretagna (7'01"52), argento per la Francia (7'02"23), bronzo per la Germania (7'02"28). Quinta, giovane e proiettata in un roseo futuro la 4x200 stile libero femminile. Alessandra Mao (1'59"47), Simona Quadarella (1'57"72), Matilde Biagiotti (1'58"45) e Bianca Nannucci (1'58"61) concludono in 7'54"25: il futuro è dalla loro parte. Oro alla Gran Bretagna in 7'45"93, argento all'Ungheria in 7'49"09 e bronzo alla Russia in 7'49"13.