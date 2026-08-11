Europei di nuoto: Martinenghi oro nei 100 rana, Cerasuolo bronzo. Ceccon 4° nei 50 farfalla

Nella gara dei 50 farfalla, si ferma, invece, a un passo dal podio Thomas Ceccon. All’azzurro non basta il tempo di 22”72 per ottenere una medaglia: nonostante una buona progressione finale, l’atleta originario di Schio si ferma infatti al quarto posto (+0.04 dalla terza piazza). A vincere l’oro è il russo Egor Kornev (Atleti Neutrali B), mentre l’argento se lo prende il francese Maxime Grousset e il bronzo il bielorusso Grigori Pekarski (Atleti Neutrali A).



MARTINENGHI: "MERITATO DOPO UN ANNO DIFFICILE IN CUI HO PENSATO AL RITIRO"

"Non ho parole, è stato un anno difficile. Me lo merito tanto. Oggi è stata una gara molto di cuore, di voglia, di riscatto e anche di pa.... Oggi ho provato a mettere in acqua tutto quello che potevo, come ho detto ieri non mi interessava sapere in che modo sono arrivato qui, mi interessava solo sapere che oggi su quel blocco mi sentivo il più forte in gara". Così Nicolò Martinenghi ai microfoni di Rai Sport dopo l'oro conquistato nei 100 rana agli Europei di nuoto di Parigi. "Alla vigilia con i miei compagni di squadra dicevo 'c'è una possibilità su venti di portarla a casa ma lotterò fino alla fine e se ce la farò smetterò di nuotare', anche se questo non sarà il caso probabilmente - ha proseguito il campione olimpico di Parigi 2024 - Quest'anno ci ho pensato (al ritiro, ndr) non lo nego, ho avuto dei momenti di down. Pensavo che la piscina fosse passata un po' in secondo piano, quando poi ti accorgi invece che hai il cuore per lottare non hai niente di cui aver paura". Martinenghi ha confessato che "è stato un anno difficilissimo, oggi mi sono mezzo commosso e non era capitano neanche alle Olimpiadi - ha concluso - L'anno passato è stato molto più difficile di quello olimpico. Poi ogni volta che entro in acqua sto sempre meglio, questo è il mio mondo, è ancora quello che voglio fare per un po'".