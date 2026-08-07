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Pellacani forza... 5! Tutte le medaglie d'oro di Chiara agli Europei di Parigi

La tuffatrice azzura è la prima nella storia a vincere 5 medaglie d'oro nella stessa edizione degli Europei. A Roma, nel 2022, ne aveva vinte 4 ma di metalli diversi 

07 Ago 2026 - 09:00
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"Cinque ori e ognuna ha un significato diverso. Sono tutte molto importanti. Sono super orgogliosa di questa gara perché ci serviva un po' questa spinta per capire a che livello stiamo e il nostro valore come coppia sincro, Sono contentissima per Elisa perché se lo merita tantissimo. La cosa più importante che le ho detto prima della gara è quella proprio di andare serena e convinta poi gli errori se capitano non fa niente, però l'importante è affrontarla nel modo giusto e questo l'ha capito E infatti i risultati si sono visti. Spero che ovviamente lo capirà anche per le sue future gare individuali". Così Chiara Pellacani, oro nel sincro con Elisa Pizzini agli Europei di tuffi. "Con gli anni ero già consapevole del mio valore però penso a questi Europei. Mi sono resa conto proprio del salto di qualità che c'è stato e questo era l'obiettivo. Ho fatto dei tuffi a un livello altissimo in tutte le gare. Piano piani cerchiamo di avvicinarci alle cinesi e quindi sono molto molto soddisfatta e questo mi spinge ancora di più a lavorare bene in questa maniera. Volevamo ringraziare le Fiamme Gialle perché ci sostengono tantissimo nei nostri percorsi lei da Roma, io da Miami, sono la nostra forza", ha aggiunto.

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