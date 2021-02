Lombardia, Fontana firma l'ordinanza: dal 15 si torna a sciare

La lunghissima attesa di migliaia di appassionati è finalmente agli sgoccioli, via libera allo sci in Lombardia. Il presidente della regione Attilio Fontana ha infatti firmato un'ordinanza con cui riapre, a partire dal 15 febbraio e fino al 31 marzo 2021, tutti gli impianti di risalita e i comprensori sciistici lombardi. Sempre tenendo ben presente il pericolo del Covid 19 e quindi con tutte le precauzioni del caso: in ogni stazione, "il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) presenti nel comprensorio", si legge nel testo dell'ordinanza.