MotoGp, Di Giannantonio: "Balaton pista lenta e stretta"

20 Ago 2025 - 17:03

"Il Balaton è una pista stretta e un po' lenta, ma quando sei a posto vai bene in ogni condizione. Io voglio divertirmi e fare un weekend in cui possiamo lavorare con linearità. Vorrei trovare un fine settimana in cui poter crescere e imparare come abbiamo fatto quando siamo andati bene. Non mi aspetto nulla di particolare, l'obiettivo è cercare di divertirmi ed speriamo di evitare qualsiasi sorpresa che possa condizionare il risultato". Così il pilota della Pertamina VR46, Fabio Di Giannantonio, alla vigilia del weekend del Gp di Ungheria.

