Golf, Dp World Tour: al British Masters Laporta, Pavan, Migliozzi e De Leo

Manca soltanto un nome alla lista dei sei giocatori che faranno parte del Team Europe alla prossima Ryder Cup. Infatti sono certi del posto Rory McIlroy, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood, Justin Rose e Tyrrell Hatton, mentre è in bilico Shane Lowry, attuale n. 6. Poi verranno assegnate la wild card e l'inglese Luke Donald, capitano riconfermato della compagine continentale, sarà in campo per fare le sue valutazioni. Il torneo è nato nel 1946 con il nome di Dunlop Masters, che ha conservato fino al 1982. Dopo un anno come Silk Cut Masters (1983) è divenuto British Masters, denominazione che è stata quasi sempre abbinata al nome di uno sponsor. L'attuale è il decimo della serie. Oltre a Norgaard e a Fitzpatrick vi saranno altri quattro past winner, il neozelandese Daniel Hillier (2023), lo svedese Alex Noren (2016), l'inglese Eddie Pepperell (2018) e lo spagnolo Gonzalo Fernandez Castaño (2008). Due gli italiani nell'albo d'oro: Baldovino Dassù (1976) e Renato Paratore (2020).