Volley, Mondiali U21: esordio Azzurri contro l'Indonesia

Prenderanno il via domani, giovedì 21 agosto a Jiangmen (Cina), i Campionati del Mondo Under 21 maschili di volley, rassegna iridata di categoria che, come noto, vedrà protagonista l'Italia di Vincenzo Fanizza. Gli azzurrini sono dunque pronti a scendere in campo e a confrontarsi con le migliori nazionali giovanili del palcoscenico mondiale. Dopo settimane di collegiali e di studio a Camigliatello Silano (CS) sta per terminare il countdown prima dell'inizio della manifestazione. Per il gruppo azzurro la spedizione in Asia è ufficialmente iniziata domenica 10 agosto: con un volo Roma-Tokyo gli atleti di Vincenzo Fanizza hanno infatti raggiunto la capitale giapponese per partecipare a un nuovo collegiale, terminato venerdì 15 con i due test match contro la nazionale nipponica. Dopo la conclusione dello stage in Giappone, gli azzurrini hanno raggiunto la Cina. A Taishan Magliano e compagni sono stati impegnati in un quadrangolare insieme a Polonia, Giappone e Cina, importanti sfide che sono servite a Vincenzo Fanizza per limare gli ultimi dettagli e far ambientare la squadra prima dell'inizio della rassegna iridata. Il gruppo azzurro è giunto infine a Jiangmen, sede che ospiterà invece l'intero torneo.