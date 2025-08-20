Logo SportMediaset
Volley, Mondiali U21: esordio Azzurri contro l'Indonesia

20 Ago 2025 - 18:12

Prenderanno il via domani, giovedì 21 agosto a Jiangmen (Cina), i Campionati del Mondo Under 21 maschili di volley, rassegna iridata di categoria che, come noto, vedrà protagonista l'Italia di Vincenzo Fanizza. Gli azzurrini sono dunque pronti a scendere in campo e a confrontarsi con le migliori nazionali giovanili del palcoscenico mondiale. Dopo settimane di collegiali e di studio a Camigliatello Silano (CS) sta per terminare il countdown prima dell'inizio della manifestazione. Per il gruppo azzurro la spedizione in Asia è ufficialmente iniziata domenica 10 agosto: con un volo Roma-Tokyo gli atleti di Vincenzo Fanizza hanno infatti raggiunto la capitale giapponese per partecipare a un nuovo collegiale, terminato venerdì 15 con i due test match contro la nazionale nipponica. Dopo la conclusione dello stage in Giappone, gli azzurrini hanno raggiunto la Cina. A Taishan Magliano e compagni sono stati impegnati in un quadrangolare insieme a Polonia, Giappone e Cina, importanti sfide che sono servite a Vincenzo Fanizza per limare gli ultimi dettagli e far ambientare la squadra prima dell'inizio della rassegna iridata. Il gruppo azzurro è giunto infine a Jiangmen, sede che ospiterà invece l'intero torneo.

L'Italia è stata inserita nella Pool D e farà il proprio esordio al Mondiale domani giovedì 21 agosto alle ore 14 contro l'Indonesia, per poi affrontare in ordine Ucraina (22 agosto), Francia (23 agosto), Tunisia (25 agosto) e Argentina (26 agosto). Tutti i match degli azzurrini nella prima fase sono in programma alle ore 14 italiane. Mercoledì 27 agosto prenderà il via la seconda fase con gli Ottavi di Finale; dopo un giorno di riposo il torneo proseguirà venerdì 29 con i Quarti di Finale, sabato 30 con le Semifinali e domenica 31 agosto con le sfide che assegneranno le medaglie.

L'Italia si presenta alla manifestazione da vice campione in carica in virtù del secondo posto ottenuto nella rassegna iridata di categoria svoltasi nel 2023 a Manama (Bahrein), evento che l'allora formazione tricolore chiuse con la sconfitta in finale al tie-break contro l'Iran.

