Canoa, Mondiali velocità: 14 semifinali conquistate dagli Azzurri

Va in archivio la prima giornata degli ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Champioships 2025. All'Idroscalo di Milano, un mercoledì dedicato alle batterie che hanno visto l'Italia conquistare dieci semifinali nella velocità e quattro nella paracanoa. Mattia Alfonsi firma il miglior crono della sua batteria nel C1 200 maschile, chiudendo in 40.66 e strappando il pass per la semifinale. Alfonsi avanza al penultimo atto anche nel C1 500, dov'è quarto in batteria con il tempo di 1:53.68. Bene anche Andrea Domenico Di Liberto, davanti a tutti nella batteria del K1 200 maschile in 34.82. Secondo posto per Lucrezia Zironi nel K1 500 femminile, al prossimo turno con il tempo di 1:52.95. Ottimo esordio per Olympia Della Giustina, che avanza con il quarto crono nella batteria del C1 500 femminile in 2:06.74. Sui 1000 metri, Giada Rossetti chiude in 4:10.02 nel K1 femminile, strappando il pass per la semifinale. Avanti anche Andrea Schera al maschile, con il terzo tempo in 3:34.24. Nella canadese, Nicolae Craciun conquista la semifinale in 4:09.93. Il K4 500 maschile di Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato passano il turno e volano in semifinale con il crono di 1:29.94. Meno fortunate Irene Bellan, Meshua Marigo, Agata Fantini e Sara Mrzyglod, che escono di scena nel K4 femminile in 1:38.16. Il C4 maschile di Nicolae Craciun, Samuele Veglianti, Mattia Alfonsi e Marco Tontodonati avanza al penultimo atto chiudendo in 1:34.19. Nella paracanoa semifinale per Amanda Embriaco nel KL3 200 femminile, che la vede chiudere al quinto posto in batteria con il crono di 50.04. Quinto anche Alessio Bedin in 1:11.68 nel VL1 200 maschile, tempo che gli vale il passaggio al turno successivo. Sesto crono e passaggio del turno per Marius Bogdan Ciustea nel VL2 200 maschile in 56.27. Avanza anche Mirko Nicoli nel VL3 200 maschile, grazie a una batteria da 45.87.