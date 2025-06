K2 - La Gloria e il Segreto, stasera su Focus

All'avvicinarsi del settantunesimo anniversario della prima assoluta (e italiana) sul K2, torna in onda stasera alle 21.25 su Focus (canale 35) il docufilm "K2 - La Gloria e il Segreto" che SportMediaset ha realizzato nel 2024 per celebrare i settant'anni dalla storica ma anche controversa impresa della spedizione K2 Italia 1954 che - è il caso di dirlo - culminò nel riuscito tentativo di vetta di sabato 31 luglio 1954 appunto da parte di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. Raccontato dall'attore e grande appassionato di montagna Giuseppe Cederna, il docufilm ripercorre quella grande avventura nazionale dalla sua idea iniziale fino alla vetta, mettendone in risalto gli aspetti meno noti e soprattutto quelli "critici", relativi in particolare al ruolo avuto da Walter Bonatti nel tentativo di vetta stesso.