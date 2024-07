"K2 - La Gloria e il Segreto", docufilm di Sport Mediaset sul 70esimo anniversario della "prima" italiana

31 luglio 1954: in Italia è un caldo e tranquillo sabato di metà estate. In Pakistan per il nostro Paese è una giornata memorabile, anzi storica: quella del successo della spedizione nazionale guidata da Ardito Desio sugli 8611 metri della vetta del K2, la seconda montagna della Terra per altezza ma nettamente la più impegnativa per difficoltà alpinistica, decisamente più dell'Everest, il "tetto del mondo". La notizia avrebbe fatto il giro del pianeta... anche solo per arrivare in Italia, non prima di mezzogiorno di martedì 3 agosto! L'approdo del valtellinese Achille Compagnoni e del cortinese Lino Lacedelli sui pochi metri quadrati di neve compatta della sommità del gigante pakistano rappresentò - nel vero senso della parola - l'apice di un progetto ambiziosissimo nella sua ideazione, complesso nella preparazione e nello svolgimento ma soprattutto controverso nel suo esito che Sport Mediaset ha ricostruito nelle sue implicazioni più significative e nei suoi dettagli più curiosi nel docufilm "K2 - La Gloria e il Segreto" in onda questa sera in prima serata alle 21.05 su Focus (canale 35).