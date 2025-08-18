Logo SportMediaset
Basket, 'Nuoro Hoop City': Dinamo Sassari presenta programma amichevoli

18 Ago 2025 - 22:38

La Dinamo Banco di Sardegna e il Comune di Nuoro presentano 'Nuoro Hoop City 2025', in programma mercoledì 20 agosto, alle ore 12.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Nuoro. L'appuntamento servirà a illustrare nel dettaglio il calendario della preparazione biancoblu (20- 28 agosto) e le due amichevoli internazionali contro i tedeschi del Niners Chemnitz, fissate per il 12 e 14 settembre al PalaCONI di via Lazio. Saranno presenti: Emiliano Fenu, sindaco di Nuoro; Natascia Demurtas, vicesindaca e assessora allo Sport del Comune di Nuoro; Giuseppe Ciccolini, commissario straordinario della Provincia di Nuoro; Giacomo Spissu, presidente della Fondazione di Sardegna; Jack Devecchi, direttore generale Dinamo Banco di Sardegna; professor Sandro Floris, delegato CONI Nuoro; Salvatore Sanna, presidente Ichnos Nuoro; Giuseppe Goddi, presidente Pallacanestro Nuoro; Luca Pala, delegato provinciale FIP Nuoro.

