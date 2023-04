Il "Manifesto dei Colpitori": il pugilato come la vita

L'INIZIATIVA

Un'idea nata il 2 febbraio del 2023 a Milano da un desiderio-sogno di Federica Guglielmini

© twitter Che relazione c’è tra il pugilato e la vita? Così, di getto, verrebbe da dire: nessuna. O comunque: una relazione molto marginale. Pensiamo a una metropoli, magari a una periferia. Pensiamo a una donna che deve andare ogni giorno al lavoro, magari fare i conti con i turni di lavoro notturni, con qualche angolo buio insidioso. Una donna, ma anche un uomo, un ragazzo, una qualsiasi persona poco addestrata all’autodifesa. L’icona del boxeur può diventare così simbolo della fragilità umana che si fortifica nelle sfide che la vita quotidianamente ci riserva.

Su queste basi è nato il “Manifesto dei colpitori”, laico e apolitico, pubblicato per la prima volta il 21 marzo di quest’anno, primo giorno di primavera e giornata mondiale della poesia. Il “Manifesto” è stato ideato da Federica Guglielmini, scrittrice, poetessa, educatrice e articolista, e da Dome Bulfaro, poeta e performer. Federica è una grandissima appassionata di pugilato, che pratica in prima persona sia pure a livello amatoriale. Nel 2022 ha scritto “A corta distanza – Il mondo della boxe si racconta”. Tra i firmatari del Manifesto ci sono altri nomi conosciuti nel mondo del pugilato: Renato De Donato, ex campione italiano dei Superleggeri, il professor Mario Ireneo Sturla, medico della Federazione Pugilistica italiana, ma anche personaggi della cultura come Riccardo Mauri, Mauro Cicarè (che ai colpitori ha dedicato una splendida illustrazione) e Michele Carrieri.

Ma alla fine, qual è il senso di tutto ciò? In poche parole, dentro ognuno di noi c’è un pugile che va scoperto, va addestrato, va portato ogni giorno nella società che ci circonda. “Difendiamo e colpiamo” è il motto da seguire, il Manifesto è suddiviso in 10 punti come 10 sono i punti di un conteggio. Federica Guglielmini e gli altri colpitori stanno cercando di coinvolgere palestre, centri sportivi, amministrazioni locali e anche oratori, per abbattere i pregiudizi che circondano il pugilato e ne offuscano l’immagine, minandone quella nobiltà da cui è nato il soprannome “la nobile arte”.

Il MANIFESTO

Io sono la mia specie,

la sua furia,

è ora di restituire

in anni o in millisecondi

i pugni che ci hanno svegliato

Federica Guglielmini

1- Difendiamo e colpiamo!

Nasciamo come forma di difesa in reazione a questa società liquefatta a cui serve tracciare nella terra i propri ring. Ci ribelliamo al degrado sociale, culturale e umano, a cui assistiamo e siamo sottoposti. Mai saremo schiavi degli algoritmi. Useremo il pregiudizio, il prevedibile e il pre-stante come nostro sacco. La macchina veloce, senza freni, tritacarne, propria di questa epoca, va sfidata, portata sul quadrato e battuta per KO!

2- Difendiamo e colpiamo!

Alziamo la guardia e la voce decisi ad aprire un varco nell’arrocco di un’idea di letteratura a fine carriera. Una poesia o un'opera d'arte, come un libro o un quadro, altro non sono che un ring sul quale salire, entrare e mostrarsi nudi fino al midollo, celebrando e proteggendo nel corpo a corpo ciò che vuole restare e non svanire, senza il timore di svanire se nulla vale la pena che resti.

3- Difendiamo e colpiamo!

Noi abbiamo fatto nostro il sudore e la miniera del pugile, la sua capacità di “coltivare il dolore a favore di un progetto di vita” (Oates). La preparazione, l’iniziazione e l’ascesi del boxeur, rappresentano il nostro codice etico e pedagogico alla formazione e all'educazione dei giovani, oggi come tutti noi troppe volte manipolati da una tecnologia sempre più disumanizzante.

4- Difendiamo e colpiamo!

Per elevarci anche quando ci abbassiamo e schiviamo, per avanzare anche quando indietreggiamo, per trovare la forza proprio quando crediamo di non averne più, con la volontà di portare tutte le linee dei nostri colpi oltre ogni confine dell’essere.

5- Difendiamo e colpiamo!

Ogni volta che il luogo comune tramanda stereotipi, allatta la mediocrità, contagia il sapere. Noi difendiamo il luogo comune solo se si fa luogo costruttore di comunità di essere umani che sanno fare quadrato. Il pugno e il pugile sono la nostra metafora: nel pugno stringiamo ideali, nel pugile riconosciamo la koinè, l'archetipo. La sua antica sapienza nel canalizzare l’energia emotiva grezza in un gesto atletico ed estetico, ci mostra quanto il pugile possa essere assurto a modello che ci sprona a ridestare quel pugile che abita in tutti noi.

6- Difendiamo e colpiamo!

L’incontro con il pugile interiore, il suo processo nobilitante, ci riscaldano il pensiero, gli animi, l'arte e l’impegno per questa impresa. Il cammino evolutivo del pugile è cultura dell'uomo che sa vincere, sa perdere e a conclusione di ogni incontro sa abbracciare l’altro, suo sfidante senza il quale sarebbe impossibile combattere i propri limiti. I limiti della metafora del pugile e del pugilato ci insegnano a guardarci anche alle spalle per incontrare tutte le nostre ombre.

7- Difendiamo e colpiamo!

Vogliamo stare all'angolo del nostro tempo e non soltanto al centro, al pari del right man, il medico che sa vedere le ferite più difficili da curare: quelle che non si vedono; come i maestri delle palestre-gymnasium di periferia, che sanno operare come chirurghi a cuore aperto sulle ferite delle città; che sanno insegnare come fendere per ricucire, come rinunciare per ottenere, come proteggersi per non cadere, come rialzarsi quando si cade e si va al tappeto.

8- Difendiamo e colpiamo!

Come un pugile e il suo gancio! Eroico e impavido in grado di sovvertire ogni pronostico, per interrogarci ancora una volta su chi siamo, dove andiamo e cosa lasceremo. Siamo alle corde, dove gli uomini e le donne rinascono.

9- Difendiamo e colpiamo!

E sempre una questione di tempo: alla letteratura e alle arti le loro cinture e cicatrici. Siamo pronti a ogni combinazione, tenendo unito il sacro col profano, l’alto e il basso, perché senza il gioco di piedi e gambe, le braccia non potrebbero colpire con la massima forza-potenza; a nulla servirebbero forza e potenza se non si usasse la testa; nulla potrebbe la testa senza cuore e consapevolezza.

10- Difendiamo e colpiamo!

Questo manifesto è un conteggio arbitrale, per noi, per voi! Ogni punto è un secondo scoccato dalle nostre dieci dita. Fuori i secondi, dunque, è tempo che ogni generazione salga sul ring con coraggio, è tempo che la campana della ri-evoluzione culturale suoni. Che l’incontro abbia inizio.

Siamo colpitori

siamo pugili

siamo poeti

siamo artisti

siamo docenti

siamo discenti

siamo pedagoghi

siamo umani.

Siamo Dome “keating” Bulfaro e Federica Guglielmini scrittori di questo manifesto e i firmatari:

Renato “chirurgo” De Donato

Riccardo Mauri

Mario Ireneo Sturla

Mauro Cicarè

Michele Carrieri