Sei Nazioni: il ct del Galles "formazione confermata" contro l'Italia

12 Mar 2026 - 12:30

Il ct del Galles, Steve Tandy, ha ufficializzato la formazione che sabato prossimo affronterà l'Italia al Principality Stadium per la quinta e ultima giornata del Sei Nazioni 2026. A Cardiff, gli azzurri cercheranno di ottenere una storica terza vittoria in un'edizione del torneo, mentre i Dragoni, che hanno perso quattro partite su quattro, cercheranno di chiudere con onore dopo aver messo in difficoltà l'Irlanda nel turno precedente Per questo, Tandy ha confermato la formazione della scorsa partita a Dublino: Louis Rees-Zammit; Ellis Mee, Eddie James, Joe Hawkins, Josh Adams; Dan Edwards, Tomos Williams; Aaron Wainwright, James Botham, Alex Mann; Ben Carter, Dafydd Jenkins; Tomas Francis, Dewi Lake (capitano), Rhys Carre (a disposizione: Ryan Elias, Nicky Smith, Archie Griffin, Adam Beard, Olly Cracknell, Kieran Hardy, Jarrod Evans, Blair Murray). "Avere una squadra invariata, credo che rifletta la coesione e la costanza del gruppo in linea con quanto mostrato in Irlanda - ha detto Tandy -. Contro l'Irlanda abbiamo dato il massimo fisicamente. Ora si tratta di mettere insieme tutto e dare il massimo, col vantaggio di giocare in casa".

