Ginnastica, Bonicelli torna sui social: "Insieme a voi... Grazie"

Su una sedia a rotelle, indossa una felpa e la tuta della Nazionale e saluta alzando le braccia, con un bel sorriso. Il giovane ginnasta di Lecco, lo scorso 23 luglio, è caduto durante l'esercizio agli anelli ed è stato costretto a un intervento d'urgenza. Bonicelli è quindi rimasto in coma farmacologico per alcuni giorni presso l'ospedale locale, per poi essere risvegliato ed essere trasferito in Italia lo scorso 7 agosto. Da allora è in corso un percorso di riabilitazione.