GINNASTICA

Ginnastica, Bonicelli torna sui social: "Insieme a voi... Grazie"

L'atleta azzurro posta dalla sua stanza presso l'Unità Spinale dell'ospedale Niguarda

di Redazione
31 Ott 2025 - 17:22

"Insieme a voi. Grazie": Lorenzo Bonicelli torna sui social con una foto per salutare i suoi tifosi e tutti coloro che lo hanno seguito e incoraggiato in questi mesi di recupero dopo il grave incidente avvenuto durante le Universiadi di Essen, in Germania. Bonicelli, che non postava su Instagram da inizio luglio, invia il messaggio dalla sua stanza dell'Unità Spinale del Niguarda. Appesi sul muro alle sue spalle i tanti messaggi di sostegno ricevuti.

Su una sedia a rotelle, indossa una felpa e la tuta della Nazionale e saluta alzando le braccia, con un bel sorriso. Il giovane ginnasta di Lecco, lo scorso 23 luglio, è caduto durante l'esercizio agli anelli ed è stato costretto a un intervento d'urgenza. Bonicelli è quindi rimasto in coma farmacologico per alcuni giorni presso l'ospedale locale, per poi essere risvegliato ed essere trasferito in Italia lo scorso 7 agosto. Da allora è in corso un percorso di riabilitazione.

